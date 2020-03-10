"Белавиа" с 12 марта не летает в Милан - коронавирус

"В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении на сайте компании.





В "Белавиа" уточнили, что для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета. Возможен также перенос полета до 31 мая 2020 года без взимания дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы "Белавиа" по маршруту Минск-Рим-Минск.





Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.





Как сообщалось, премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.





Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы. Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований.





Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.





В Италии уже около 10 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.