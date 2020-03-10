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Польша ввела бесплатный шенген для детей и молодежи до 25 лет. Не для всех

Шенгенскую визу в польских консульствах детям и молодежи теперь можно получить бесплатно.

— С 29 февраля дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодые люди в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, освобождаются от платы за прием и обработку заявки на получение шенгенской визы в польских консульствах в Беларуси, — проинформировали TUT.BY в посольстве Польши.

Соответствующее распоряжение подписал министр иностранных дел Польши в преддверии вступления в силу положений соглашения об упрощении визового режима. Нулевая ставка визового сбора будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро.


Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне. Однако с 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.

Ранее такое положение вещей назвал «неправильным» глава МИД Венгрии и пообещал, что при выдаче шенгенских виз «венгерское посольство будет учитывать этот вопрос».
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