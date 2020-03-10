Первые в мире: белорусские медики провели уникальную операцию

В Беларуси впервые проведена симультанная (совместная) операция - 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.





Бригада из почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с замдиректора Олегом Калачиком и РНПЦ оториноларингологии во главе с Мариной Песоцкой 6 часов проводили операцию этой пациентке.





Сложность заключалась в том, что у девушки была диагностирована первичная имунная тромбоцитопения, которая не позволила бы сделать ей вторую операцию.





Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и возможностью пересадки почки.