Первые в мире: белорусские медики провели уникальную операцию
В Беларуси впервые проведена уникальная операция - она длилась 6 часов, работала бригада из почти 30 специалистов.
Катя и врачи Олег Калачик и Марина Песоцкая
В Беларуси впервые проведена симультанная (совместная) операция - 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Бригада из почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с замдиректора Олегом Калачиком и РНПЦ оториноларингологии во главе с Мариной Песоцкой 6 часов проводили операцию этой пациентке.
Сложность заключалась в том, что у девушки была диагностирована первичная имунная тромбоцитопения, которая не позволила бы сделать ей вторую операцию.
Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и возможностью пересадки почки.
"Белорусский партизан"
14:42 10/03/2020
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