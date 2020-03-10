Как озвучил гособвинитель, Хованский в 2009 году после его назначения на должность судьи и председателя суда Минского района разработал схему хищения денег главного управления юстиции Минского облисполкома, а позже - Минского облсуда, которая предусматривала фиктивное трудоустройство в суд района граждан, перемещение по должностям с целью скрыть это, составление ложных документов, связанных с осуществлением их трудовой деятельности.





Обвиняемый искал лиц, нуждающихся в фиктивном трудоустройстве для подтверждения трудового стажа. При этом он знал, что эти люди не намеревались работать в суде. Начисленные им зарплаты, премии, материальную помощь и прочие выплаты он использовал в личных целях.





С сентября 2009 года по февраль 2016-го Хованским фиктивно трудоустроены в суд Минского района семь человек.





Кроме того, в ноябре-декабре 2014 года оформлен фиктивный выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста помощника председателя суда района. Как следует из обвинения, женщина сняла зарплату за декабрь и передала Хованскому в здании суда, деньги он использовал в личных целях.









Таким образом, с июня 2009 по август 2016-го Хованский путем злоупотребления служебными полномочиями совершил хищение более Br12,7 тыс. главного управления юстиции облисполкома и не менее Br9 681 Минского областного суда.





Бывшему председателю суда Минского района Александру Хованскому также предъявлено обвинение по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).





Экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. Фактически это произошло около семи утра после обыска.





С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей (по 18 марта 2019 года). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.