Очередные обещания: обеспечить нормальную воду всем минчанам обещают к 2025 году
Перевести Минск полностью на подземные источники водоснабжения планируется в 2025 г.
Об этом рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова, отвечая на звонки горожан в контакт-центре Мингорисполкома, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— У нас уже есть предпроектная документация, в которой были рассмотрены различные варианты. Выбран один из них: развитие водозаборов с южной части города — в Пуховичском и Дзержинском районах Минской области, — пояснила специалист.
По ее словам, потребуются строительство достаточно большого количества новых сооружений и сетей, реконструкция уже существующих. Прорабатываются вопросы их проектирования и дальнейшего возведения.
Дать жителям Фрунзенского и Московского районов артезианскую воду вначале обещали еще лет 10 назад, позже сроки сдвинули "к 2020 году", а теперь вот перенесли еще на пятилетку...
"Белорусский партизан"
13:47 10/03/2020
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