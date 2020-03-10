



Об этом рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова, отвечая на звонки горожан в контакт-центре Мингорисполкома, передает корреспондент агентства « Минск-Новости ».





— У нас уже есть предпроектная документация, в которой были рассмотрены различные варианты. Выбран один из них: развитие водозаборов с южной части города — в Пуховичском и Дзержинском районах Минской области, — пояснила специалист.





По ее словам, потребуются строительство достаточно большого количества новых сооружений и сетей, реконструкция уже существующих. Прорабатываются вопросы их проектирования и дальнейшего возведения.









Дать жителям Фрунзенского и Московского районов артезианскую воду вначале обещали еще лет 10 назад, позже сроки сдвинули "к 2020 году", а теперь вот перенесли еще на пятилетку...