Завод "Минск Кристалл"... "заминировали"
Сегодня утром, 10 марта, на электронную почту ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» поступило сообщение об опасности.
На место происшествия выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехнической группы внутренних войск МВД, спасатели. Для обследования здания временно эвакуировались работники предприятия.
Подозрительных предметов не обнаружено. Устанавливается личность отправителя сообщения.
Следователями будет дана правовая оценка, сообщает МВД.
12:18 10/03/2020
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