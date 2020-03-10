Минздрав: коронавирус подвердился еще у трех пациентов. И трое выздоровели
Общее число заболевших в Беларуси короновирусной инфекцией выросло до 9, при этом трое из них уже выздоровели, сообщает Минздрав
По информации ведомства, на данный момент число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек.
У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов.
На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.
Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.
Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам I-го уровня, пациентов вернувшихся из Италии, у которых в выходные пришли три положительных тест, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились.
Однако, как уверяют в Минздраве, превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.
На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.
"Белорусский партизан"
11:41 10/03/2020
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