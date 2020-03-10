



Судьба семьи Рустама Бабакулыева – драматическая история конфронтации с государством в глухой белорусской провинции, где все привыкли молчать. Рустам выбрал другой путь: стоять на своем любой ценой, пишет Белсат. В результате ему угрожают забрать детей, а самого депортировать из Беларуси.





Деревня Великая Слобода находится в 10 км от Карелич. Едем по разбитой грунтовой дороге, поворачиваем за бараки: то ли мехдвор, то ли мастерская. Нас ориентировали, что дальше начнутся коттеджи и мы должны ехать до последнего. Вместо коттеджей – двухэтажные домики из силикатного кирпича. Каждый, как оказалось, на четыре семьи. Последний – наш. Приехали.





«Не смотрите, что забор повален, – говорит Николай, знакомый Рустама из Карелич. – Это на первом этаже старушка живет. Ее забор. А чиновники приезжают и фотографируют, как будто это Рустам так хозяйство запустил…»









Поднимаемся на второй этаж. Там уже ждет Рустам Бабакулыев с женой и несколькими односельчанами. Пришли рассказать о своих бедах. Ждали, что приедет юрист. Объясняем, что мы журналисты. По стенам развешаны портреты детей. На столе, возле компьютера, кипа документов – переписка с чиновниками.

«Это хуже чем рабство!»

В далеком 2001-м Рустам Бабакулыев переехал в Беларусь из Туркмении. Неприятности начались через несколько лет: кому-то не понравился его туркменский паспорт, который не имеет срока действия. Пытались выслать: аннулировали регистрацию и в судебном порядке расторгли первый брак, от которого осталась дочь. Тогда около недели Рустам провел в ИВС, после чего его вывезли в Оршу. На руки дали справку и решение о депортации.





Рустам все же вернулся в Кореличи. Какое-то время нелегально работал у людей на подворьях. Но все же восстановил документы. В августе 2011-го устроился на животноводческую ферму. Получал сегодняшними деньгами около 500 рублей.





«Узнал, что на соседней ферме двое работают через день за те же деньги, – вспоминает Рустам. – Почему они по 8 часов, а я по 12 и без выходных? Начал жаловаться. Руководство говорило, что на той ферме молока больше коровы дают… А каким боком я к молоку? Я свою работу выполняю. Не пью. Прогулов нет. Отправили в отпуск. А потом – дополнительные условия показали, чтобы подписал. А там мне за те же деньги еще больше работы… Это хуже чем рабство! Не подписал. Меня уволили в начале 2018 года».





Большая семья Бабакулыевых. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

«Детей одели по приказу, они пошли в школу»

Рустам начал жаловаться – ездил даже в Администрацию президента. Так началась нужда, так как заработка жены, которая работает дояркой, на всю семью не хватало. Другой работы нигде рядом нет. А в доме же, помимо взрослых, еще трое детей: две девочки и мальчик. Старшему сыну 15 лет. Дошло до того, что родители просто не пустили детей в школу, ссылаясь на то, что не в чем. Тогда ситуация и получила огласку.





«Приезжали чиновники, целая делегация, — продолжает Рустам Бабакулыев. — Из Администрации президента, из Минобразования и т.д. Местное руководство тоже. Я объяснил, что уволили незаконно. Есть ответ из Генпрокуратуры, что уволили с нарушениями. А детей одеть не во что. Спрашивают, мол, если одеть детей, пойдут в школу? Говорю, что да. Одели по приказу в тот же день, а дети на следующий пошли в школу».





Вместе с тем, самого Рустама на работе так никто и не восстановил. Его трудовая книжка до сих пор лежит у бывшего работодателя. Более того, семья попала в число социально-опасных (т.н. «СОП»). Сейчас дети ходят, а, точнее, ездят в школу в Турец: школа в Великой Слободе, равно как и клуб, и библиотека, закрыта. Но статуса пребывания семьи в социальной опасности так и не сняли, так как отец без работы.

«Убедиться, что вас никто не похищал…»»

По словам Рустама, в последнее время началось сильное давление – через детей. Мало того, что домой регулярно ходят проверки и милиция, теперь детям еще и угрожают. Мол, отца их скоро лишат родительских прав, если так и дальше пойдет, а сами дети пойдут в приют.





«В пятницу жена с детьми из-за этих угроз ездила в Администрацию президента, – рассказывает Рустам. – В тот же день снова проверка с милицией. Здесь что, проходной двор? В понедельник поехала с детьми в Минобразования. Так ко мне сюда милиция приходит: жену с детьми, мол, объявили в розыск! Поверили и ушли только тогда, когда я жене в Минск дозвонился и дал трубку. На следующий день ко мне приходят, чтобы я писал объяснения, чтобы их убрали с розыска. Так я же не подавал! Что мне писать?»









Далее та же история продолжилась, но с участием самой жены. По словам Марины Бабакулыевой, к ней в Кореличах подошли работники МВД, чтобы подписала объяснения насчет розыска. Но – не читая.





«Говорят, так как вы, Викторовна, в розыске с детьми, должны взять объяснения, – рассказывает растерянная женщина. – Говорю, что я не в розыске, в министерстве была. Муж был подтвердил. Нет, говорят, к нам пришла бумага, мы должны устроить проверку. Убедиться, что вас никто не похищал… Так и подписала две бумаги».

«Хотят депортировать, разрушить семью»

Последним гвоздем стала бумага, которая пришла самому Рустаму Бабакулыеву. По ее словам, нужно до 10 февраля появится в группу гражданства и миграции Кореличского РОВД с видом на жительство и справкой с места работы. Это удивительно, так как вид на жительство действует до 2023 года. По словам жены, ей говорили, что мужа может ожидать ускоренный процесс депортации…





«Хотят депортировать, разрушить семью, у нас же трое детей несовершеннолетних, – эмоционально объясняет Рустам. – Это месть. Чтобы не наказывать руководителя, который несправедливо меня уволил, наказывают меня. А ведь я гражданин другой страны и другой национальности. Здесь по справедливости не хотят. Я требую сделать по-человечески: сесть за стол и договориться – о заработке, о часах. Восстановить меня».









Разговор неожиданно прерывается настойчивыми звонками в дверь. На пороге несколько человек. Один из них медик, другой – председатель сельсовета. Повод для визита – проверка, в каком состоянии дети, которые только что вернулись из школы. У медика в сумке градусник – замерять температуру в доме. Начинается диалог на повышенных тонах между Рустамом и председателем:





— На каком основании постановка на учет по социально-опасного состояния?





— Дети в бедственном состоянии…





— А кто довел до бедственного состояния?





— Родители…





— А кто уволил отца многодетной семьи?!





— Это к нанимателю… Я здесь не для допросов!





— Покиньте помещение!





-…





«Давить через детей? Боже упаси!»





Спрашиваем у председателя сельсовета, Сергея Боричевского, с чем связана такое пристальное внимание к семье Бабакулевых.





«В сентябре 2019-а трое детей отсутствовало в школе. Родители говорят: есть нечего, одеть не во что. Поэтому семья и поставлена на учет как социально-опасная. Есть график посещений: педагоги еженедельно, я – раз в месяц. Мы не к родителям, а к детям ходим», – говорит председатель.





Спрашиваем о ситуации с трудоустройством Рустама, а также по поводу визитов чиновников. «Я полтора года работаю, – продолжает Боричевский. – В 2018-м да, были здесь из Администрации президента… Не помню фамилию. Пока ни грамма усилий для трудоустройства Рустам Базарович не приложил. Давить через детей? Боже упаси! Для них созданы все условия. Государство одело и обуло – все сделало. Остальное – к нанимателю. А насчет депортации я ничего не знаю, не в курсе».

«Только убегать из Беларуси»

Председатель уезжает, а Рустам Бабакулыев провожает нас до двора, где припаркован автомобиль. Видно, что мужчина потрясен очередным разговором с представителями власти. Прощаясь, говорит:





«Если будет еще давление… Только убегать из Беларуси. Справедливости нет и не будет. При чем тут дети? Давайте меня ломать, если так, а не через них. Не по-человечески. За 19 лет меня не сломали. Мучаете детей… Я один раз на земле живу, второго не будет. У меня один путь – справедливость. Назад дороги нет. На колени никогда не стану».





Возвращаясь, делаем круг по Великой Слободе. Двухэтажное здание клуба и школы – пустые, с разбитыми стеклами. Здание библиотеки заколочено, книги «раздали местным, чтобы печки топили», по словам сельчан, знакомых Рустама. Рядом с бывшей библиотекой – памятник партизанам и бюст болгарского коммуниста Димитрова. Последний покрашен, но с отбитым носом. В голове эхом звучат слова Рустама: «Только убегать из Беларуси».





АК/ИР, фото Василий Молчанов belsat.eu



