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Высокопоставленный представитель РПЦ обрушился на Киркорова

Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) обрушился с критикой на Филиппа Киркорова за его новый клип «Романы». В эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» Иларион назвал музыкальный ролик омерзительным, передает «Интерфакс».



Высокопоставленный представитель РПЦ МП охарактеризовал клип как кощунственный и богохульный. «Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — рассказал Иларион.

Премьера клипа «Романы» состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке, которую играет звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава. На протяжении клипа персонаж Киркорова пытается справиться с эротическими фантазиями. В ролике содержатся откровенные сцены, на подтанцовке также задействованы девушки в костюмах монахинь.

За первые два дня клип собрал миллион просмотров на YouTube. К настоящему времени у видео почти 4 миллиона просмотров на видеохостинге.
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