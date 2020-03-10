«Черная книга флоры» впервые издана в Минске. Что это за сборник
В Минске впервые в нашей стране издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в НАН Беларуси.
Издание подготовил коллектив авторов из Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН и БГУ.
В книге обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Многие наслышаны о борщевике Сосновского и золотарнике канадском. Также упоминаются эхиноцистис лопастный, амброзия полыннолистная, арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и др.
В сборнике охарактеризованы способы и история проникновения этих видов в Беларусь. Есть и рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения.
09:44 10/03/2020
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