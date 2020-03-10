Cегодня у легковых авто могут возникнуть трудности при въезде в Литву

В пункте пропуска «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») с 8:00 до 18:00 сотрудники Ошмянских электросетей будут проводить ремонт.





Всех, кто планирует пересекать границу на этом участке, просят учитывать данную информацию.