Cегодня у легковых авто могут возникнуть трудности при въезде в Литву
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Лоша» 10 марта возможны затруднения в движении легковых авто. Подробности рассказали в Гродненской региональной таможне.
В пункте пропуска «Лоша» (с литовской стороны «Шумскас») с 8:00 до 18:00 сотрудники Ошмянских электросетей будут проводить ремонт.
Всех, кто планирует пересекать границу на этом участке, просят учитывать данную информацию.
08:43 10/03/2020
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