Секс за сапоги? Впрочем, дома - тоже, но бесплатно. О тарифах и мотивации в Речице
В Речице начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми РОВД подполковник милиции Олег Марчик рассказал, как обстоят дела с проституцией в районе.
По его словам, в 2019 году попалось пять женщин, в этом году — уже две: одна из них из Речицы, вторая — из Гомеля. «Работали» они с выездом на дом к клиенту.
Как правило, проституткам от 20 до 40 лет, клиентов находят в социальных сетях и на сайтах знакомств, а за услуги берут от 20 до 100 рублей. Впрочем, некоторые соглашаются получать «зарплату» и вещами. Так, одна из девушек за услуги потребовала купить ей сапоги. Выбор профессии объясняют просто «Я создана для любви, потому что я женщина», цитирует местный портал «Дняпровец».
Вспомнили в милиции и о неординарных случаях. Так, например, рассказали о пенсионерке, снимавшейся в порнографии, и мужчине, который оказывал услуги другим мужчинам.
09:06 10/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение