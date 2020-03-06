По его словам, в 2019 году попалось пять женщин, в этом году — уже две: одна из них из Речицы, вторая — из Гомеля. «Работали» они с выездом на дом к клиенту.





Как правило, проституткам от 20 до 40 лет, клиентов находят в социальных сетях и на сайтах знакомств, а за услуги берут от 20 до 100 рублей. Впрочем, некоторые соглашаются получать «зарплату» и вещами. Так, одна из девушек за услуги потребовала купить ей сапоги. Выбор профессии объясняют просто «Я создана для любви, потому что я женщина», цитирует местный портал «Дняпровец».

Вспомнили в милиции и о неординарных случаях. Так, например, рассказали о пенсионерке, снимавшейся в порнографии, и мужчине, который оказывал услуги другим мужчинам.