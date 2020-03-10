Белорусы получают от Украины извещения о крупных штрафах. За что?

За пару десятков долларов жители белорусского приграничья соглашались оформить временный ввоз автомобиля на свое имя. С 1 января таможенная служба Украины начала штрафовать владельцев «евроблях» за то, что они своевременно не вывезли и не зарегистрировали свои авто. Максимальное наказание — 170 000 гривен или 15 000 рублей. Извещения о крупных штрафах уже получили десятки наших сограждан, пишет "СБ"









Эпопея с «евробляхами» в Украине длилась больше трех лет. Почему она стала возможна? Дело в том, что Таможенный кодекс запрещает ввоз авто с иностранными номерами для личного пользования. Однако ввезти авто на срок до одного года могут иностранцы. Именно этой лазейкой и пользовались украинские граждане. Машины регистрировались на посторонних людей, так называемых «верблюдов». Как правило, в их роли выступали граждане соседних с Украиной стран — Польши, Молдовы, Беларуси.





В приграничных регионах нашей страны какое-то время даже существовал своеобразный бизнес по вербовке желающих легко подзаработать. Их подвозили к границе, оформлялся временный ввоз «автоевропейца» в Украину, и фиктивные владельцы спокойно возвращались домой.





А вот теперь у них появился повод для беспокойства.





— Штраф 170 000 гривен или конфискация автомобиля грозят, к примеру, тем нарушителям, чьи действия будут квалифицированы по части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины в новой редакции, — объясняет юрист из Луцка Александр Андреюк. — Такое наказание предусмотрено за превышение периода временного ввоза транспортного средства на 30 дней или его утрату, в том числе разукомплектование. Штраф можно будет оплатить в течение 15 суток после получения решения суда.





Если штраф не погашен своевременно, то таможня передает документы в исполнительную службу. «Евробляха» вносится в полицейскую базу данных. Как только автомобиль будет остановлен дорожной патрульной службой, он отправится на штрафстоянку, а владелец — в суд. Рассмотрение дела может занять не один месяц. Если автолюбитель не сможет доказать свою правоту, то ему придется заплатить штраф и компенсировать судебные издержки. Что касается граждан Беларуси, то эксперты, с которыми удалось поговорить, склоняются к мнению, что добровольно оплачивать столь крупные штрафы они не станут, поэтому наказание будет проще — въезд в Украину проштрафившимся «верблюдам» будет закрыт.





— Граждан Беларуси, которые фактически являются владельцами «евроблях», могут поджидать и другие неприятности, — говорит Александр Андреюк К примеру, автомобиль с европейской регистрацией совершит ДТП со смертельным исходом. Я практически уверен, что у наших правоохранителей возникнут вопросы к тому, кто оформил на себя временный ввоз. Они вполне могут обратиться за содействием к белорусским коллегам. Непричастность «верблюда» к ДТП в конечном итоге будет доказана, но нажить лишнюю головную боль можно легко.



