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В Италии вводят карантин по всей стране

Запрещены все массовые мероприятия, а также вводятся ограничения на передвижение. Власти рекомендуют гражданам оставаться дома.

По всей Италии вводят карантинные меры

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер из-за коронавируса на всю страну. Они вступят в силу утором 10 марта, сообщило агентство ANSA.
 
"Цифры говорят о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2. Вся Италия станет защищенной зоной", − заявил Конте на пресс-конференции. 
 
Он подчеркнул, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".
 
В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в 18 часов. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.
 

Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля, пишет korrespondent.net
Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы. 
 
Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к соревнованиям международного уровня.
 
При этом новые меры не повлекут никаких последствий для работы общественного транспорта.
 
В настоящее время в Италии зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека выздоровели, 463 – погибли.
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