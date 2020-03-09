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4-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже в Лунинецком районе, пока мать спала

Обстоятельства травмирования 4-летней девочки в Лунинецком районе выясняются следователями.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Несчастный случай произошёл днём 7 марта. Вместе с малышкой дома находилась её 36-летняя мать. Однако женщина уснула. Девочка, которая осталась без присмотра, выпала на улицу, предположительно, через форточку на кухне.

О случившемся матери ребёнка сообщили соседи. Девочка получила травмы, её госпитализировали. На данный момент жизни ребёнка ничего не угрожает.

Следственный комитет проводит проверку. Известно, что в данной семье воспитываются ещё двое мальчиков.
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