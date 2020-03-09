Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.





Несчастный случай произошёл днём 7 марта. Вместе с малышкой дома находилась её 36-летняя мать. Однако женщина уснула. Девочка, которая осталась без присмотра, выпала на улицу, предположительно, через форточку на кухне.





О случившемся матери ребёнка сообщили соседи. Девочка получила травмы, её госпитализировали. На данный момент жизни ребёнка ничего не угрожает.





Следственный комитет проводит проверку. Известно, что в данной семье воспитываются ещё двое мальчиков.