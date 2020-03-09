Польша первой в ЕС ввела санитарный контроль на границах

Польша решила ввести санитарный контроль на своих границах с Германией и Чехией, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник.









Это первое подобное решение в Европе. Проверки на границе с Германией начнутся 9 марта.





В частности введут санитарный контроль на поездах. "Мы будем осуществлять санитарный контроль на границах с Германией и Чехией на главных переездах. Четыре перехода с Германией, один из Чехией", - сказал премьер-министр.





"В начале мы охватим автобусный транспорт, будет проверка в автобусах, где более восьми пассажиров", - добавил он.