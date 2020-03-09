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В Италии из-за коронавируса произошел смертельный тюремный бунт

Заключенные требовали возобновить свидания с близкими.

Во время тюремного бунта в Италии шесть заключенных были убиты, а охранники взяты в заложники. В тюрьмах по всей стране прокатились волнения по поводу карантинных мер из-за коронавируса. Заключенные были недовольны из-за ограничения на посещения, передает Reuters.

Правительство Италии ввело карантинный режим в большинстве своих регионов в эпицентре заражения, пытаясь сдержать коронавирус, от которого в стране уже погибли 366 человек.

В чрезвычайном указе в воскресенье правительство наложило ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями. Заключенным будет разрешено связываться с посетителями по телефону или другими удаленными методами в рамках мероприятий, которые будут действовать до 22 марта.

Как следствие, по всей стране произошел ряд мятежей. Министерство юстиции Италии заявило, что в нескольких тюрьмах начались пожары, что повлекло серьезные убытки.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини заявил, что трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, а трое других умерли после перевода из тюрьмы.

Союз охранников тюрьмы "Саппе" заявила, что двух охранников были взяты в заложники в северном городе Павия и был уволен после рейда полиции.


Ранее сообщалось, что власти Италии закрыли на карантин до 3 апреля северные регионы Италии с 16 млн населения.
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