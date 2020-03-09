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В пункт приема вторсырья в Гомеле принесли снаряды

Граждане принесли для сдачи в один из пунктов приема вторсырья Гомеля пять предметов, похожих на снаряды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Об инциденте на линию 102 сообщил сегодня работник ЧТУП "Гомелькоопвторресурсы". На месте происшествия работают сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 внутренних войск МВД.

Прилегающая к пункту приема вторсырья территория оцеплена.
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