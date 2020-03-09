В пункт приема вторсырья в Гомеле принесли снаряды

Об инциденте на линию 102 сообщил сегодня работник ЧТУП "Гомелькоопвторресурсы". На месте происшествия работают сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 внутренних войск МВД.





Прилегающая к пункту приема вторсырья территория оцеплена.