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В Беларуси обещают морозы до –9°С совсем скоро

Уже в конце этой недели в Беларуси обещают мокрый снег, дождь, а местами — приличные морозы, сообщает Sputnik со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Холодать начнет уже в пятницу, 13 марта. Местами по республике ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью будут слабые заморозки от -2°С до +5°С, а днем потеплеет максимум до +4 +11°С. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, обещают мокрый снег и дождь, на дороги вернется гололедица. Ночами будет холодать до -5 +3°С (при прояснениях даже до -9°С), а днем температура будет находиться в пределах 0 +6°С (и до +8°С по юго-западу).
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