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Власти рассказали, кто заплатит меньше за дорожный налог

Это смогут себе позволить далеко не все белорусы.

Пошлину за допуск к участию в дорожном движении – дорожный налог – могут снизить на 20%, но только для юридических лиц. Такое предложение предусмотрено в проекте указа об отвязке дорожного налога от техосмотра, сообщили в эфире канала «Беларусь 1», пишет The Village Беларусь.

Проект указа сейчас рассматривает правительство.

Ранее сообщалось, что дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра и разрешить платить по частям. Проблемой дорожного сбора в Беларуси занялся еще предыдущий состав правительства, однако вопрос «подвис» на несколько лет. Ранее проект решения был подготовлен, однако от него чиновники отказались по ряду причин.
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