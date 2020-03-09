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Заставили? Солдаты под Пуховичами отравились, попробовав... взрывчатку

Военнослужащие в Пуховичском гарнизоне отравились взрывчатым веществом.


Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

Напомним, в пятницу 6 марта, стало известно, что в одной из воинских частей Пуховичского гарнизона накануне ночью госпитализировали 13 военнослужащих. С диагнозом «отравление» их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске.

Как оказалось, речь идет о военнослужащих военной части в Марьиной Горке.

— В белорусской армии нет традиции посвящения, когда новобранцы едят тротил. У военнослужащих, действительно, в тот день была стрельба, но лишь часть из них — 13 человек — почувствовали себя не очень хорошо. Как удалось выяснить, эта группа солдат действительно попробовала взрывчатое вещество. Почему они это сделали, военнослужащие не уточняют, — пояснила Наталья Гаврусик.


Оказывается, похожая традиция есть у российских саперов, и случаи, когда военнослужащие пробуют взрывчатку во время обряда посвящения, там бывали.

Военнослужащие из Марьиной Горки до сих пор в госпитале, их жизни ничто не угрожает.
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