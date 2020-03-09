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В Китае заявляют: коронавирус прекратит распространение в июне

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус будет распространяться по всему миру по меньшей мере до июня


Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на китайские СМИ.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус будет продолжать свое «путешествие» по всему миру по меньшей мере до июня месяца текущего года. 

По словам специалиста, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может «переместиться с экспорта на импорт».
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