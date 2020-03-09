Инцидент произошёл 8 марта. Вечером того дня в Вилейское РОВД поступило сообщение о том, что в агрогородке Илья произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW съехал в кювет.





На месте ДТП сотрудники ГАИ столкнулись с агрессией со стороны одного из пассажиров.





При разбирательстве один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем одного из них ударил кулаком в лицо, – сообщает Telegram-канал МВД.





Сотрудники ГАИ предупредили мужчину, что они могут воспользоваться спецсредствами или огнестрельным оружием, однако тот на замечания не реагировал.





Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем – прицельный в ногу.





На место инцидента прибыли медики. Они оказали пострадавшему медицинскую помощь. Затем мужчину госпитализировали в больницу под конвоем.





Впоследствии выяснилось, что мужчина был пьян. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,48 промилле.





Известно, что мужчина ранее был судим и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.