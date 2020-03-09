Время от времени он заходил в приемный покой, чтобы согреться. Работники, заметив такого "клиента", не стали его выгонять. А старались своими силами помочь человеку, по всей видимости, попавшего в беду: кормили, поили горячим чаем. Мужчина был трезвым, спокойным. На вопросы о себе отвечал неохотно. И все время повторял: "За мной скоро приедут".





"Меня называют просто человеком"





После звонка в поисково-спасательный отряд волонтеры Андрей Дубаневич и Алеся Вересковская выехали, чтобы узнать о мужчине больше. И найти родственников, которые почему-то так и не приехали. Первый диалог был кратким:





– Как вас зовут?





– Меня просто человеком называют. А вообще мое имя Олег.





– Вы потерялись?





– Нет, за мной должны приехать родственники.





Показал паспорт в обмен на сок и печенье





Документы у мужчины были, но он отказался их показывать. Пришлось договариваться. Договориться удалось благодаря соку и печенью, в обмен на которые Олег согласился показать паспорт. Было установлено, что прописан он в Копыльском районе. Мужчине предложили помощь в доставке домой, но он отказался, сказав, что за ним должны приехать.





Илья Довиденко, координатор поисково-спасательного отряда "Ангел" г. Солигорск – г. Слуцк.:





– Сотрудники солигорской больницы обратились к нам с просьбой помочь найти родственников человека, связаться с ними, чтобы мужчина вновь обрел дом и семью. Благодаря тесному сотрудничеству с сотрудниками Солигорского РОВД, удалось найти жену и сына мужчины. Когда связались с родными, оказалось, что супруге он не нужен, у нее теперь другой. Сын сразу тоже был категорически против ехать за ним. Но позже все-таки перезвонил сотрудникам Солигорского РОВД, сказал, что заберет, но через неделю. Получается, что отцу предстояло еще семь дней жить на улице под присмотром неравнодушных солигорчан.





Хотелось бы поблагодарить сотрудников Солигорской ЦРБ за то, что не остались в стороне от чужой беды. Кормили, старались помочь. И искали возможность доставить потерявшегося человека домой.









"Ребята, вы его только не бросайте. Если сын откажется забирать, привозите обратно"





Узнав домашний адрес Олега, солигорские "Ангелы" вновь отправились в Солигорскую ЦРБ, чтобы найти, обитавшего поблизости Олега. И доставить домой. Присоединился к волонтерам и корреспондент "Электронного Солигорска"





Сотрудники учреждения здравоохранения искренне переживали за судьбу человека. Ведь изначально мужчина выглядел прилично, вел себя спокойно, агрессии не проявлял. Две недели жизни на улице начали сказываться на внешнем виде человека. И работники переживали, что человек просто пропадет.





Илья Довыденко и Андрей Дубаневич подошли к мужчине с вопросом, поедет ли тот домой. В этот раз ответ был положительным, если это бесплатно. Поскольку денег на дорогу нет.





Путь предстоял не близкий – около семидесяти километров в одну сторону.





В машине Олег вел себя тихо. Сел и практически всю дорогу молча смотрел в окно. Диалог не складывался. Ответы были скудными. И вряд ли отличались достоверностью.





– Как вы оказались в Солигорске?





– Приехал на такси.





– Это довольно далеко. Может, вы приехали на попутках?





– Да. На попутках.





– У вас есть знакомые в Солигорске?





– Да, у меня там живут друзья.





– А почему вы тогда жили на улице?





– ...





– А дома у вас кто-нибудь есть?





– Да, жена и сын.





– А с сыном вы общаетесь?





– Общаемся.





Приехав к месту назначения, мужчина уверенным шагом отправился в дом. Дверь открыл сын.





– Женя, ты после работы?





– Да.





Вот и весь диалог.





Поисково-спасательному отряду "Ангел" Евгений рассказал, что проживает с Олегом вдвоем. Жена отца ушла к другому мужчине.





На вопросы журналиста Евгений отвечал охотно. Но ясности в картину происходящего это не добавило.





– Расскажите, что произошло? Каким образом Олег оказался на улице?





– Сам не знаю, как такое могло произойти.





– Вы с ним поссорились?





– Надеюсь, нет.





– Сколько лет вашему отцу?





– Эммм... 47 или 48.





– Употребляет спиртные напитки?





– Нет, он всегда был хорошим отцом. Да и сейчас... Он хороший отец.





– А почему вы отказывались забирать его домой? Ведь жил он на улице.





– Я бы за ним приехал, но через неделю. У меня работа. Я работаю грузчиком. Поэтому сразу и не смог выбраться.





На этом история завершилась. Но вопросов в ней больше, чем ответов. Почему хороший отец оказался на улице в чужом городе? А любящий сын не спешил его забирать? Как получилось, что посторонние люди проявили больше заботы и внимания, чем близкие? Если бы не внимание медперсонала, помощь "Ангелов" и сотрудников Солигорского РОВД, эта история могла закончиться гораздо печальнее.