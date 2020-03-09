Власти ограничат вывоз дезинфицирующих средств из страны
Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить
Как сообщил 9 марта министр здравоохранения, в настоящее время готовится постановление по порядку согласования вывоза таких средств из страны.
Чтобы предотвратить искусственный дефицит средств, которые могут вывозить в страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, на данный момент запрещен вывоз масок, респираторов, спецкостюмов и других подобных изделий.
Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.
Источник: ctv.by
14:55 09/03/2020
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