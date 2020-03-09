Свабода (перевод: Белорусский партизан) поговорила с людьми.





С нового года зарплаты бюджетникам стали выплачивать по новой схеме. В результате многие заметили, что их зарплаты упали. В Министерстве труда заявили, что «большинство фактов снижения зарплат за январь при проверке не подтвердилось». При этом в ведомстве признали, что имели место «отдельные факты неправильного начисления».





«В феврале лучше не стало»

Наталья, педагог-психолог в дошкольном учреждении, рассказала, что ее зарплата сравнительно с предыдущим месяцем практически не изменилась.





«Но в сравнении с прошлым заработком разница очевидна. В феврале мы получили меньше, чем в январе, хотя не намного. Но в администрации нам объясняют, что за счет нас, специалистов в детских садах, добавляют к минимальной зарплате техническому персоналу.





Поэтому если раньше я имела надбавки за стаж работы, за сложность работы, то сейчас всего этого у меня нет. Мои деньги, выясняется, насчитывают помощникам воспитателей, сторожам, чтобы у них был минимальный заработок. Вот так нам объясняют в бухгалтерии. У меня стаж небольшой, но разницу я почувствовала очень сильно», - говорит Наталья.





Наталья сказала, что расчетные листы выносить с работы не позволяют. По ее словам, ставка психолога - 370 рублей, а фактически она получает 200-250 рублей.









«У нас без нашего ведома очень большие суммы забрали на доплаты, а также высчитали "за субботник" (один рабочий день). Но если посчитать, то "за субботник" забрали зарплату далеко не за один рабочий день. Нам об этом "субботнике" даже ничего не сказали, просто высчитали по 20-25 рублей.





Мне принесли ведомость расписаться о том, что у меня высчитали. Но я спросила: а что если я не хочу, если я хочу выйти и отработать? Мне ответили, что уже высчитали, а если я не распишусь, то распишутся меня".





По словам Натальи, в администрации говорят, чтобы писали заявление на увольнение, если что-то не нравится.





"С зарплатами ситуация страшная. Мы потеряли все, потеряли надбавки. Я веду дополнительную работу с проблемными семьями. У меня в коллективном договоре записано, что я за это должна иметь 30% от оклада, но мне их никто не платит. Мне объясняют, что на меня не хватило денег. Мы думали, что в феврале будет лучше, но, как показала практика, не стало».





Наталья говорит, что на зарплату в 200 рублей очень сложно прожить. При этом заставляют подписываться на газеты и сдавать деньги - то на бумагу, то на цветочки".





«Зарплата только падает, не растет»





Борис работает в «Минских тепловых сетях». Он говорит, что его зарплата упала сравнительно с прошлым годом на 100 рублей.





«Зарплата только падает, не растет. Вопрос - почему? У меня выходит около 600 рублей. А раньше было больше. На такую ​​сумму не проживешь. Нам обещают уже несколько лет по 500 долларов, а у меня получается 300 и даже меньше. Цены растут, потребности растут. Я храню свои расчетные листы за два года и вижу, что зарплата у меня уменьшилася, хотя разряд не менялся, все то же самое.





Возможно, это связано с отношением начальства, так как это бюджетная организация, премии. Выплатили 65 рублей за 23 февраля, вроде такая жалкая подачка к празднику. Уровень жизни падает и провоцирует на протесты», - говорит Борис.





«Все боятся потерять работу, и власть этим пользуется»

Максим работает в сфере образования и говорит, что он, как и его коллеги - учителя, воспитатели - получил на 100 рублей меньше.





«Оклад у меня очень смешной - 260 рублей. Остальное - это надбавки за стаж, контракт. Раньше у меня было 580-600 рублей. В прошлом месяце вышло 490 рублей на ставку. Сказали, что нет премии, мол, они не должны быть ежемесячно».





По словам Максима, такое снижение зарплаты ощутимо. Те, кто работает в образовании, должны еще сдавать деньги на общества Красного Креста и спасения на водах, на «Учительскую газету», на разные внутренние нужды (в марте это почти 40 рублей).





«Молодых учителей, которые год-два назад закончили университеты, это очень волнует, они возмущены. А старшие терпят, говорят, что в этой системе ничего не поменяешь. В администрации говорят: если тебе что-то не нравится, то на твое место придут три человека. Поэтому все боятся потерять работу, и власть этим пользуется».





«Чтобы зарабатывать те же самые деньги, надо больше работать»

Артем ведет кружок в одном из дворцов детей и молодежи, работает на 0,25 ставки. Вместе с премией его зарплата составляет около 175 рублей. Но второй месяц подряд его заработок получается меньшим на 20 рублей.





«Это те деньги, на которые я живу. Спасает то, что живу вместе с родителями. Но ищу другую работу, так как на такие деньги прожить невозможно.





Недавно у нас было педагогическое собрание, на котором нам объясняли, почему у нас уменьшился заработок. Это было довольно смешно, так как сказали, что зарплата не поменялась, но поменялось начисление премиальных.





Мол, раньше премиальные были около 16%, а сейчас их уменьшили до 5%. И чтобы больше зарабатывать, нужно проводить какие-то мероприятия, какую дополнительную работу делать. Выясняется, чтобы зарабатывать те же самые деньги, надо еще больше работать».