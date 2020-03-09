В Беларуси могут увеличить пособие на детей. Но не всем





Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.





По ее словам, на введение «бонуса за скорость» минтруда подтолкнул опыт других стран.





Министр отметила, что если женщина успеет родить в течение трех лет второго и последующего ребенка, то ей увеличат пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня оно составляет 35% на первого ребенка, 405 рублей, и на второго – 463 рубля.





В качестве «бонуса за скорость» планируется увеличение пособия на 60%. «В текущих условиях – это почти 690 рублей», — цитирует Костевич telegraf.by













Однако, по ее словам, такое решение пока «в процессе».