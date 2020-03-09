Грабителя сельских банков задержали в Гомеле

Как сообщалось ранее, 10 января около 16.00 в поселке Большевик неизвестный ограбил отделение банка. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги и скрылся.





Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи днем 2 марта: неизвестный мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако не довел свой умысел до конца. Кассир успела нажать тревожную кнопку.













Оперативные и поисковые мероприятия дали результат. Подозреваемый задержан, дал признательные показания.





Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) УК.