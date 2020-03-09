Не пронесло... В Беларуси еще трое заразившихся коронавирусом

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, сейчас проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.





Вместе с тем министр Караник на пресс-конференции в Минске заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая.





Напомним, первый в стране пациент - студент из Ирана - на сегодня уже выздоровел, его состояние удовлетворительное, у пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет, заявил Караник.