На сегодняшний день состояние всех - стабильное тяжёлое.





Пострадавшему, который был госпитализирован в РНПЦ травматологии и ортопедии, также проведена операция, сегодня он будет из реанимации переведён в отделение.





Напомним, 4 марта около 13:30 в руднике Третьего рудоуправления во время доставки работников рудника на рабочие места, на горизонте – 620 м юго-восточного направления, в районе 21 юго-восточного столба, произошло столкновение машины шахтной для перевозки работников с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия. Один из них скончался от полученных травм. Пять пострадавших направлены в медучреждения Минска. Один пациент оставался на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Еще одному помощь оказывалась амбулаторно.





По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.