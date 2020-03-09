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Cостояние стабильно тяжелое: пострадавшим в ЧП на ОАО "Беларуськалий" сделан операции

В выходные дни четырём пострадавшим при происшествии на ОАО "Беларуськалий", которые находятся в Больнице скорой медицинской помощи, были проведены по две операции. Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день состояние всех - стабильное тяжёлое.

Пострадавшему, который был госпитализирован в РНПЦ травматологии и ортопедии, также проведена операция, сегодня он будет из реанимации переведён в отделение.

Напомним, 4 марта около 13:30 в руднике Третьего рудоуправления во время доставки работников рудника на рабочие места, на горизонте – 620 м юго-восточного направления, в районе 21 юго-восточного столба, произошло столкновение машины шахтной для перевозки работников с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия. Один из них скончался от полученных травм. Пять пострадавших направлены в медучреждения Минска. Один пациент оставался на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Еще одному помощь оказывалась амбулаторно.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
"Белорусский ппартизан"
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