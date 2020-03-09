Автобусы уберут с улиц Минска. А что взамен?

В Минске уже работают 80 электробусов, идет закупка троллейбусов с автономным ходом. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.





— Город принял решение развивать транспорт в экологическом направлении, — отметил В. Шкуратов. — Прежде чем начать закупку, принять новую технику, мы произвели ее оценку. Перевозчик просчитал, что эксплуатационные расходы на электрическое транспортное средство на 15 % ниже, чем на автобус, который работает на дизельной тяге. Наша программа настроена на плавную замену автобусов на троллейбусы с автономным ходом и электробусы.





Он описал две схемы работы электротранспорта. Если в электробусе есть экспресс-зарядка, то он способен в течение 80 минут получить энергию для движения. Когда устанавливается аккумулятор, для зарядки требуется больше времени. Потому приходится либо заряжаться в парке в течение ночного отстоя, либо использовать действующую контактную сеть.