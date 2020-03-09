Италия стала лидером по смертности от коронавируса

В стране погибает каждый двадцатый заразившийся, обратило внимание «РИА Новости» на статистические данные. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.





Второе место по уровню смертности от COVID-19 занимают США. В стране погибли 19 человек из 472 заразившихся. На третьем месте — Китай (3,8%), где от эпидемии погибли 3,119 тыс. человек из почти 81 тыс. больных. Четвертое место занимает Иран (2,9%). От вируса там умерли 145 человек, 5,8 тыс. заразились. В России подтверждено 18 случаев заражения, летальных случаев нет.









Наименьшая смертность среди стран с наибольшим количеством заразившихся наблюдается в Южной Корее. Доля летальных случаев там равна 0,68%. Число заразившихся в стране достигло 7,1 тыс. человек.





Напомним, по последним данным, количество заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 108,5 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 100 странах.



