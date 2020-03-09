+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.

В стране погибает каждый двадцатый заразившийся, обратило внимание «РИА Новости» на статистические данные. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.

Второе место по уровню смертности от COVID-19 занимают США. В стране погибли 19 человек из 472 заразившихся. На третьем месте — Китай (3,8%), где от эпидемии погибли 3,119 тыс. человек из почти 81 тыс. больных. Четвертое место занимает Иран (2,9%). От вируса там умерли 145 человек, 5,8 тыс. заразились. В России подтверждено 18 случаев заражения, летальных случаев нет.


Наименьшая смертность среди стран с наибольшим количеством заразившихся наблюдается в Южной Корее. Доля летальных случаев там равна 0,68%. Число заразившихся в стране достигло 7,1 тыс. человек.

Напомним, по последним данным, количество заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 108,5 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 100 странах.
kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru