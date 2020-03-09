Чего ждать от суда по МН17

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Би-би-си поясняет, чего стоит ждать от этого процесса.

Кого судят?

По мнению следствия, к крушению "Боинга" могут быть причастны:





Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ









Дубинский, Пулатов и Стрелков сейчас живут в России, а Харченко - на востоке Украины, на территории, неподконтрольной правительству страны. Все четверо объявлены в международный розыск.





Сергей Дубинский ранее в интервью Би-би-си заявлял, что считает все обвинения в его адрес бредом. "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.





Игорь Гиркин также отрицает выдвинутые против него обвинения: "Кого-то же надо сделать козлом отпущения. Вот и выбрали меня и других, кто даже теоретически не мог сбить этот самолет. Ополчение "Боинг" не сбивало. Больше я никаких комментариев не даю".





Пулатов и Харченко обвинения в свой адрес не комментировали.

В чем их обвиняют?

Прокуратура Нидерландов обвиняет всех четверых в причастности к убийству 298 человек.





"Никто из [обвиняемых] не нажал кнопку пуска сам, - уточняет при этом прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. - Но все они тесно сотрудничали в деле доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в причастности к тому, что МН17 был сбит".





Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет, летевший рейсом МН17, был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. Следственная группа уверена, что "Бук" доставили на Украину из России.









Москва отрицает свою причастность к крушению самолета, выдвигая различные - и часто взаимоисключающие - версии о вине украинских военных.





Прокуратура Нидерландов считает, что Дубинский, Пулатов, Харченко и Стрелков в разной мере отвечали за перевозку "Бука" по территории Донбасса и предоставили экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Что будет происходить сегодня?

Суд будет проходить по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.





Сначала слово дадут стороне обвинения: она отчитается, завершен ли сбор материалов по делу, на какой стадии находится расследование и будет ли оно продолжено.





Сбор версий и доказательств по делу проводила международная следственная группа, состоявшая из представителей стран, чьи граждане были на борту МН17 - Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов. В расследовании также принимали участие представители Украины, поскольку в момент трагедии самолет находился в воздушном пространстве этой страны.





Уже сейчас в уголовном деле около 30 тысяч страниц. Для сравнения все четыре тома романа "Война и мир" насчитывают примерно тысячу страниц.





Вести заседания будет коллегия из пяти судей, трое из них имеют статус постоянных, а двое - заместителей.





Крайне маловероятно, что кто-то из обвиняемых представнет перед голландским судом лично в обозримом будущем. Но, как стало известно Би-би-си, Олег Пулатов согласился дать показания по видеосвязи, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов.





Интересы Пулатова будут представлять два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина. При этом Кутьина не имеет права действовать от имени Пулатова в Нидерландах - она может только предоставлять коллегам информацию для его защиты.





"Боинг" МН17 был сбит 17 июля 2014 года в небе над юго-востоком Украины. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Нидерландские адвокаты сказали журналистам, что будут защищать Пулатова, поскольку считают это важным для обеспечения верховенства права. Но перед тем как взяться за дело, адвокаты опросили всех своих друзей и родственников, чтобы убедиться, не погиб ли кто-то из их знакомых и коллег в трагедии МН17. Юристы пояснили, что сделали это, чтобы избежать конфликта интересов.





Дубинский, Харченко и Стрелков давать показания отказались.

Что дальше?

После завершения предварительного слушания судьи могут задать прокурору и ответчикам вопрос о том, хотят ли они допросить каких-либо свидетелей.





Ни следователи, ни прокуроры не спешат обнародовать материалы, которые у них есть, раньше времени. Но в интервью американскому телеканалу CBS прокурор Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетели, готовые выступить в суде в пользу позиции обвинения.





"Я бы сказал, что у нас есть по крайней мере один очевидец [пуска ракеты по самолету]. Сколько их всего, я сейчас не скажу", - добавил прокурор.









При этом прокуратура отмечает, что не будет обращаться к властям России с просьбой об экстрадиции подозреваемых, так как знает, что российские законы запрещают выдачу граждан страны другим государствам.





В январе на встрече с родственниками погибших в катастрофе представители прокуратуры Нидерландов сообщили, что суд может продлиться полтора-два года, если не будет процессуальных задержек, а если возникнут какие-то сложности, слушания могут растянутся на четыре-шесть лет.



