— В ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления, — сказал И. Носкевич.





Декретом № 8 о развитии цифровой экономики легализовано обращение криптовалют в Беларуси. Этот же документ позволяет правоохранителям внести подобное предложение.





Также СК планирует получить возможность копировать нужную информацию с электронных носителей, оставляя при этом их в обороте компаний. Такое предложение вносится, чтобы не парализовать деятельность проверяемых субъектов.





Шла речь и о смягчения ответственности за распространение порно, в том числе за неосознанные лайки под таким контентом.





Более того, СК инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов. Отметим, что о декриминализации изготовления порнографии речь не идет.