Чеснок и кокаин не помогут. В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе
В ВОЗ напомнили: регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье с мылом – эффективное средство профилактики. Остальное - мифы
Чеснок, хоть и полезен, но неэффективен для Всемирная организация здравоохранения опубликовала разоблачение мифов о коронавирусе.
LIGA.net сделала краткий список:
1. Чеснок является полезным для здоровья продуктом, но данных о его эффективности как профилактики от коронавируса нет;
2. Натирание кунжутным маслом, промывание носа солевым раствором и обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью не являются способами профилактики COVID-19;
3. Прием кокаина не помогает защититься от заражения. Наркотики несут лишь пагубное воздействие на здоровье;
4. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус;
5. Коронавирус не передается через укусы комаров;
6. Риск заражения коронавирусом в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким;
7. Коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. При чихании и кашле они разлетаются максимум на метр;
8. Электросушилки для рук не убивают вирус;
9. Доказательств того, что можно заразиться от домашних животных, нет;
10. Вакцина от пневмонии не обезопасит от заражения коронавирусом.
17:25 08/03/2020
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