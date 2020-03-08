Чеснок и кокаин не помогут. В ВОЗ развеяли мифы о коронавирусе

Чеснок, хоть и полезен, но неэффективен для Всемирная организация здравоохранения опубликовала разоблачение мифов о коронавирусе.









1. Чеснок является полезным для здоровья продуктом, но данных о его эффективности как профилактики от коронавируса нет;





2. Натирание кунжутным маслом, промывание носа солевым раствором и обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью не являются способами профилактики COVID-19;





3. Прием кокаина не помогает защититься от заражения. Наркотики несут лишь пагубное воздействие на здоровье;





4. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус;





5. Коронавирус не передается через укусы комаров;





6. Риск заражения коронавирусом в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, является очень низким;





7. Коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. При чихании и кашле они разлетаются максимум на метр;





8. Электросушилки для рук не убивают вирус;





9. Доказательств того, что можно заразиться от домашних животных, нет;





10. Вакцина от пневмонии не обезопасит от заражения коронавирусом.