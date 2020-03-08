«Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — пояснил понтифик перед началом проповеди.





О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.





Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте минувшей ночью подписал новый декрет по мерам недопущения распространения коронавируса сроком до 3 апреля. Ограничивается въезд и выезд из области Ломбардия, а также ряда провинций и городов в северных областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения только в случае необходимости, вызванной подтвержденными причинами рабочего характера, или по состоянию здоровья. В указанных регионах закрываются лыжные курорты.





В соответствии с декретом, на всей территории Италии закрываются музеи и выставки. Ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания.





Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них выздоровели 589, умерли 233.