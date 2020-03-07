Юмористы из Кобрина порвали украинскую “Лигу смеха”
Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить юмористов дальше на сезон, потому что "в Беларуси их посадят после такого".
В итоге, ребята не зря шутили – жюри приняло решение позволить группе участвовать в шоу дальше, пишет "Первый регион".
“-Между прочим, на белорусской земле в этом году рекордное количество овощей посадили…
-Да чего ты прицепился к этим чиновникам?”
В общем, смотрите видео:
16:35 08/03/2020
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