Юмористы из Кобрина порвали украинскую “Лигу смеха”

Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить юмористов дальше на сезон, потому что "в Беларуси их посадят после такого".