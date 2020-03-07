+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Юмористы из Кобрина порвали украинскую “Лигу смеха”

Кобринские квнщики "Короли турбаз" успешно выступили в украинском шоу "Лига смеха". Иногда у них были такие шутки, что украинские комментаторы просят пропустить юмористов дальше на сезон, потому что "в Беларуси их посадят после такого".

В итоге, ребята не зря шутили – жюри приняло решение позволить группе участвовать в шоу дальше, пишет "Первый регион".

“-Между прочим, на белорусской земле в этом году рекордное количество овощей посадили…
-Да чего ты прицепился к этим чиновникам?”
 
В общем, смотрите видео:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru