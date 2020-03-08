+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поделили очередь: на заправке в Уручье подрались таксисты

Попытка заправиться вне очереди привела к плачевным последствиям.

Вот как описывают произошедшее очевидцы:
 
— В очереди на метановой заправке в микрорайоне Уручье подрались двое таксистов.


Из-за постоянного роста цен на топливо многие таксисты переходят на метан, так как цена на метан ниже, а расход меньше. Метановых заправок всего несколько в Минске. В этой ситуации один без очереди влез - второй начал колесо спускать - в итоге драка, — пишет сообщество «Минск Сейчас» социальной сети «Вконтакте».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru