Не поделили очередь: на заправке в Уручье подрались таксисты
Попытка заправиться вне очереди привела к плачевным последствиям.
Вот как описывают произошедшее очевидцы:
— В очереди на метановой заправке в микрорайоне Уручье подрались двое таксистов.
Из-за постоянного роста цен на топливо многие таксисты переходят на метан, так как цена на метан ниже, а расход меньше. Метановых заправок всего несколько в Минске. В этой ситуации один без очереди влез - второй начал колесо спускать - в итоге драка, — пишет сообщество «Минск Сейчас» социальной сети «Вконтакте».
16:28 08/03/2020
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