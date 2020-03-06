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На час вперед: когда Европа перейдет на летнее время

В последнее воскресенье марта состоится переход на летнее время.

В этом году переводить стрелки на час вперед будут в ночь с 28 на 29 марта, пишет "Вечерний Гродно".

Таким образом, изменится разница во времени с соседями Беларуси: с Украиной и Литвой — время выровняется, а разница с Польшей составит один час (у соседей будет на час меньше).

Примечательно, первым идею перехода на летнее и зимнее время предложил американец Бенджамин Франклин, посвятив этому вопросу отдельную публикацию в 1784 году. Однако первыми переводить стрелки часов дважды в год стали в Великобритании в 1908 году для экономии ресурсов. В последние годы Беларусь отказалась от перехода на зимнее/летнее время, в Евросоюзе также рассматривают вопрос отказа от перевода часов, но пока окончательное решение не принято.
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