+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В США поместят на карантин все долларовые купюры из Азии

В качестве меры предосторожности против распространения коронавируса наличные доллары, поступающие в США из стран Азии, в течение семи – десяти дней будут находиться в хранилищах Федеральной резервной системы.

Федеральная резервная система (ФРС) США начала помещать на карантин долларовые купюры, ввезенные из Азии, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом агентству Reuters сообщила 6 марта официальный представитель ФРС.

Наличные доллары будут находиться в хранилищах ФРС от семи до 10 дней до проверки и перераспределения в финансовые учреждения.

12 учреждений ФРС принимают на депозиты излишки наличности от банков по всему миру. Некоторые зарубежные банки отправляют наличные доллары в Соединенные Штаты на коммерческих рейсах.

По данным ФРС, в обращении находится около $1,75 трлн наличностью. В Азии доллар часто используется вместо или наравне с местной валютой.

Всемирная организация здравоохранения призывает соблюдать осторожность в обращении с банкнотами, советуя использовать бесконтактные платежи, когда это возможно, напоминает агентство.

Власти Китая после начала распространения нового коронавируса приказали обеззараживать наличные юани ультрафиолетом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным ВОЗ по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. – в Китае; 21,1 тыс. – в других странах, в том числе более 200 – в США), умерло 3,5 тыс. человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru