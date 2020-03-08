Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань
Осенью 2020 года ученые из России планируют впервые пересадить крысам костную ткань, которая была получена в космосе на биопринтере.
Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на слова управляющего компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Эксперименты с животными будут проводиться после процедуры проверок.
Ученые будут наблюдать, как напечатанные в космосе ткани смогут инициировать дополнительный рост тканей и подойдут ли они как «каркас» для этого роста. Таким образом, новый подход может стать заделом для лечения онкологии и переломов.
11:12 08/03/2020
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