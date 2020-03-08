Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на слова управляющего компании 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.





Эксперименты с животными будут проводиться после процедуры проверок.





Ученые будут наблюдать, как напечатанные в космосе ткани смогут инициировать дополнительный рост тканей и подойдут ли они как «каркас» для этого роста. Таким образом, новый подход может стать заделом для лечения онкологии и переломов.