Министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, зачем в стране создается резерв коек, и как он оценивает риск развития тяжелых форм болезни, вызванной коронавирусом.





По словам Владимира Караника, Беларусь предприняла меры по разделению потоков пациентов. Все случаи с пневмонией, независимо от того, был человек за границей или нет, проверяются на наличие коронавирусной инфекции, чтобы эти пациенты случайно не оказались в общей реанимации. В связи с этим и создается резерв коек.





— Не потому, что все плохо, и не потому, что много пациентов. А потому, что мы, в случае выявления даже одного пациента с коронавирусом, обязаны реагировать максимально быстро, чтобы не допустить распространения инфекции, — объяснил министр. — (…) Чем лучше мы будем готовы профилактически, тем меньше шансов, что эти койки нам всем понадобятся. На сегодняшний день они нам не нужны. Однако пословицу «Готовь сани летом» никто не отменял. Если они нам понадобятся, а их не будет, то это вызовет задержку во времени, перерыв в оказании медпомощи, что увеличит риск неблагоприятных исходов.





При этом Владимир Караник оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий.





— Чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. На сегодняшний момент риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что, в отличие от многих стран, у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы.





Ситуация с коронавирусом в Беларуси





28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей. 7 марта Минздав сообщил, что иранский студент уже здоров, пишет tut.by.





У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.





1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.





3 марта в Беларуси лабораторно подтвердили 4-й случай коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, который находится под медицинским наблюдением в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.





4 марта стало известно о еще двух человеках, которые заразились коронавирусом.





В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Куда звонить при подозрениях на коронавирус?





Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.





Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.



