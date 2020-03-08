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Видеофакт: гомельские автомобилисты организовали флешмоб к 8 Марта

В световом шоу приняли участие 50 автомобилей.

Участники Гомельского Автоканала Взаимопомощи 3FM, Volkswagen Club Gomel, W210 THE TEAM BELARUS, Laguna Club Gomel, Пробки Гомель и сообщества ГАИ SOS организовали яркий флешмоб к Международному женскому дню, передают «Сильные новости».

На автодроме возле химзаводских колец автомобилисты составили из авто поздравительную надпись.
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