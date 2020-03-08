Под Бешенковичами перевернулась лодка с рыбаками

Когда спасатели приехали на место – они ничего не увидели. Тогда они стали обследовать озеро ниже по течению. В 400 метрах, на отмели, они увидели лежащего мужчину. Его достали из воды.





- Спасенный был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - сообщили в МЧС.





Оказалось, что в лодке был еще один мужчина. Его продолжают искать до сих пор.