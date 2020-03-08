Под Бешенковичами перевернулась лодка с рыбаками
Все случилось вечером 7 марта – было еще светло. Очевидцы позвонили в 112: на озере Полозерье – это возле деревни Сокорово, что под Бешенковичами, в воде тонут двое мужчин.
Когда спасатели приехали на место – они ничего не увидели. Тогда они стали обследовать озеро ниже по течению. В 400 метрах, на отмели, они увидели лежащего мужчину. Его достали из воды.
- Спасенный был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - сообщили в МЧС.
Оказалось, что в лодке был еще один мужчина. Его продолжают искать до сих пор.
10:42 08/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение