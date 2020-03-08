Первый пациент в Беларуси, у которого был диагностирован коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Это иранец, студент БНТУ, который уезжал на каникулы на родину. Вернувшись в Беларусь, молодой человек сдал анализы, и у него обнаружили РНК коронавируса, пишет "Комсомольская правда"





Последний тест дал отрицательный результат, сообщили в Минздраве. В конце следующей недели молодой человек может быть выписан из больницы, если еще одна проба на РНК будет отрицательной.





-Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицат лабораторных тестов, - объяснили в Минздраве.