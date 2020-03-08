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В Беларуси вылечили коронавирус: студент-иранец, заболевший первым, здоров

У молодого человека отрицательный результат на РНК коронавируса.

Первый пациент в Беларуси, у которого был диагностирован коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Это иранец, студент БНТУ, который уезжал на каникулы на родину. Вернувшись в Беларусь, молодой человек сдал анализы, и у него обнаружили РНК коронавируса, пишет "Комсомольская правда".

Последний тест дал отрицательный результат, сообщили в Минздраве. В конце следующей недели молодой человек может быть выписан из больницы, если еще одна проба на РНК будет отрицательной.

-Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицат лабораторных тестов, - объяснили в Минздраве.

Молодой человек чувствует себя удовлетворительно. За его одногруппниками и педагогами медики продолжают наблюдать, признаков инфекции у них не выявили. До окончания 14-дневного срока карантина все контакты первого уровня будут в больнице.

Всего в Беларуси лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции у шести человек. По последней информации Минздрава, ни у кого из них нет признаков заболевания.

Приехав из Ирана, молодой человек и его девушка подали заявление в ЗАГС, а вечером того же дня их забрали в больницу. 
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