



Не надо быть специалистом, чтобы понять, что ориентировка сомнительного качества. Ну и слово «Брест» напечатанное поверх скрина доверия явно не добавляет. Можно написать любой город. А может просто кто-то решил напакостить человеку и создал это. Но картинка продолжает гулять по вайбер-чатам и в соцсетях.





Сайт BrestCity уточнил информацию в местном УВД. Выяснилось, что к региону данная ориентировка отношения не имеет.





Небольшой поиск по фото в сети — и обнаружилось, что данный мужчина то и дело «всплывает» в информационном пространстве стран СНГ уже минимум пять лет. Причем в самых разных городах. Например, в 2015 году в Азербайджане, если верить местному сайту, такого человека действительно искали. Но ресурс ссылается не на УВД (МВД), а «как сообщили читатели сайта», что доверия не вызывает. Россия, Украина, Беларусь... Ориентировка продолжает жить своей жизнью, меняя лишь города. Большая просьба, не репостить различного рода «страшилки», если вы не уверены, что это правда. А двери, на самом деле, лучше незнакомым людям не открывать!



