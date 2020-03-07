Однако уточним один момент: в случае со студентом из Ирана получен один отрицательный тест на наличие РНК коронавируса. Ранее в ведомстве поясняли, что по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек, чтобы выписать пациента со стационара.





Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY





«Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они (зараженные коронавирусом. — Прим. ред.) могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2 отрицательных лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.





По ее словам, под медицинским наблюдением также находятся одногруппники и педагоги БНТУ — контакты «первого уровня».





«За ними на сегодняшний день продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечении 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты „первого уровня“ также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина», — уточнили в Минздраве.





Все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечении 14-дневного карантина и после получения 2 отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны, заявили в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.





У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.





1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.





3 марта в Беларуси лабораторно подтвердили 4-й случай коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, который находится под медицинским наблюдением в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.





4 марта стало известно о еще двух человеках, которые заразились коронавирусом.





В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом TUT.BY сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.





Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.





Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.





Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.





На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.



