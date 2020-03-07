В Китае обрушилась шестиэтажное здание гостиницы
Около 70 человек оказались под завалами обрушившегося здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.
Сейчас спасатели и полиция разбирают завалы. Из-под обломков уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
Причины обрушения выясняются, идет следствие.
17:55 07/03/2020
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