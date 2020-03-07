В Китае обрушилась шестиэтажное здание гостиницы

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.





Сейчас спасатели и полиция разбирают завалы. Из-под обломков уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.





Причины обрушения выясняются, идет следствие.



