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В Китае обрушилась шестиэтажное здание гостиницы

Около 70 человек оказались под завалами обрушившегося здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция разбирают завалы. Из-под обломков уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Причины обрушения выясняются, идет следствие.
belta.by
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