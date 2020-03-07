Белстат: Женщины в Беларуси счастливее мужчин

По данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств (МИКС 6), проведенного в 2019 году, в Беларуси 90% женщин в возрасте 15 – 49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале, сообщает Национальный статистический комитет.

В то же время, по данным обзора, подготовленного по случаю 23 февраля, Белстат сообщал, что в Беларуси 86% мужчин в возрасте 15-49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале.



