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Белстат: Женщины в Беларуси счастливее мужчин

Как говорится в обзоре Белстат, приуроченном к 8 марта, в Беларуси 90% женщин в возрасте 15 – 49 лет ощущают себя счастливыми. Мужчин с такими же ощущениями в стране насчитывается 86%.

По данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств (МИКС 6), проведенного в 2019 году, в Беларуси 90% женщин в возрасте 15 – 49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале, сообщает Национальный статистический комитет.
В то же время, по данным обзора, подготовленного по случаю 23 февраля, Белстат сообщал, что в Беларуси 86% мужчин в возрасте 15-49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале.

Таким образом, женщины в Беларуси счастливее мужчин на 4%, пишет thinktanks.by
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