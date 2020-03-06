Названо самое популярное имя среди девушек-боссов

Самое популярное имя среди девушек-боссов – Елена, за ней идет Татьяна и Ольга. Такой статистикой к 8 марта поделился Банк "Дабрабыт" на основе анализа обезличенных данных о бизнесвумен в стране.





Среди руководительниц чаще всего встречаются Елены. Так зовут 11% всех девушек в управлении бизнесом – директоров предприятий, главных бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей. Чуть реже высокие посты занимают Татьяны – их 10% от общего числа. На третьем месте оказались Ольги – их 9%.





Единственное двойное имя, которое встретилось среди женщин-управленцев – Елена-Александра.





Почти четверо из пяти, а точнее 78% женщин-руководителей имеют высшее образование. Каждая пятая бизнесвумен обладает только средним образованием – общим или специальным.





Около 40% женщин-управленцев, главных бухгалтеров и ИП проживают в Минске, по 8% – в Могилеве и Гродно, по 6% – в Бресте, Витебске и Гродно. Остальные 26% живут и работают в других населенных пунктах Беларуси.





Самой молодой руководительнице – 23 года, самой пожилой – 78 лет. Больше всего девушек-управленцев находится в возрасте 35-45 лет. Такой же портрет и у женщин, которые берут кредиты на нужды бизнеса.





Что интересно, белорусские компании в основном возглавляют замужние женщины – их 58%. На долю свободных девушек приходится 23%, разведенных – 17%.





Имена проанализировали и по знакам зодиака. Выяснилось, что наиболее амбициозные девушки родились под знаками Рака, Рыбы и Льва. Их по 9% среди руководительниц. Меньше всего – Весов и Козерогов (по 7%).





А вот чаще всего кредиты берут компании, которыми руководят женщины-Рыбы. На их долю приходится 11% от всех займов. Далее идут Тельцы и Скорпионы – у них по 10%. Меньше всего кредитов числится за предприятиями с боссами-Девами – 5%.





«Исследование показало, что девушки играют все более активную роль в управлении бизнесом. Многие из них возглавляют компании или занимаются предпринимательством. Особенно высока роль женщин в столичных компаниях, но тенденция актуальна и для регионов. Девушки ведут дела уверенно и не боятся рисковать: берут кредиты, запускают новые направления, реализуют перспективные проекты», – пояснили в Банке Дабрабыт.



